Победители XIII Международного конкурса имени Чайковского (список)

Жюри фортепианной секции XIII Международного конкурса имени П.И. Чайковского приняло решение не присуждать первой премии в категории "фортепиано". Вторая и третья премии были присуждены россиянам Мирославу Култышеву и Александру Лубянцеву, соответственно. Оба они - представители петербургской школы.

Четвертую премию разделили ученик Московской консерватории Лим Дон Хек из Южной Кореи и россиянин Сергей Соболев. Пятую получил Беньямин Мозер из Германии, шестым лауреатом вновь стал россиянин Федор Амиров, который также получил приз Ассоциации лауреатов конкурса за лучшее исполнение произведения Чайковского (приз ММВБ).

В конкурсе по специальности "виолончель" первую премию и золотую медаль получил россиянин Сергей Антонов. Вторым стал Александр Бузлов, также представлявший Россию. Он же был отмечен и специальным призом за лучшее исполнение произведения Чайковского. "Бронза" досталась Иштвану Вардаи из Венгрии, который получил также приз Международного благотворительного фонда П.И.Чайковского и музыкального издательства "Юргенсон".

На четвертом месте оказался российский виолончелист Евгений Румянцев, а на пятом и шестом - Нарек Ахназарян из Армении (он получил также приз Союза композиторов России как самый молодой участник III тура) и швейцарец Давид Пиа соответственно.

Среди скрипачей сильнее всех оказалась японка Маюко Камио. Второй приз получил россиянин Никита Борисоглебский. Третий приз получил Юкки Мануэла Янке из Германии. Четвертое и пятое места заняли корейцы Юн Соенг и Хeн-Су Шин соответственно. Шестая премия досталась Чжицзюн Ван из Китая.

В конкурсе вокалистов среди женщин победила россиянка Альбина Шагимуратова. Она же получила и специальный приз Союза театральных деятелей Российской Федерации перспективному артисту оперного театра. Второе место также досталось россиянке Олесе Петровой. Третью премию жюри присудило Марике Гулордава из Грузии. Она получила и приз ММВБ. Четвертое место у россиянки Анны Викторовой.

Среди мужчин лучшим вокалистом был признан украинец Александр Цымбалюк. Второе место у россиянина Дмитрия Белосельского. Третья премия была присуждена украинцу Максиму Пастеру (он же был удостоен премии ММВБ и приза Фонда И.С. Козловского лучшему тенору), а четвертое место - вновь россиянину Петру Толстенко.