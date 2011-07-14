Янукович поручил расследовать нападение на журналиста

Генеральная прокуратура Украины принимает все необходимые меры по защите прав журналистов для обеспечения их профессиональной деятельности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры по результатам межведомственного оперативного совещания, которое сегодня во исполнение поручения Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА провел исполняющий обязанности генерального прокурора Ренат КУЗЬМИН в связи с вооруженным нападением на журналиста Интернет-издания "Обозреватель" Анатолия ШАРИЯ.

"На совещании согласован план совместных мероприятий. Прокурорами даны указания следователям для скорейшего раскрытия преступлений и решения вопроса безопасности жизни пострадавшего, предусмотренной законом", - сообщили в пресс-службе.

В межведомственном совещании приняли участие сотрудники Генеральной прокуратуры Украины, прокуратуры г. Киева, которые осуществляют надзор за соблюдением законодательства при проведении досудебного следствия по упомянутым уголовным делам, руководство следственного управления МВД Украины и следователи, в производстве которых непосредственно находятся уголовные дела.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 13 июля в Киеве неизвестные обстреляли автомобиль журналиста интернет-издания "Обозреватель" Анатолия ШАРИЯ, который занимается расследованием незаконной деятельности правоохранительных органов.

Как сообщил милиции сам А.ШАРИЙ, он на личном автомобиле ночью проводил очередное расследование относительно функционирования запрещенных законом салонов игровых автоматов. На одной из улиц А.ШАРИЙ заметил слежку за своим автомобилем и начал «отрываться от преследования». По словам журналиста, спустя некоторое время его путь перегородил другой автомобиль, из которого кто-то целился в него из оружия. После этого А.ШАРИЙ выскочил из своего автомобиля, а в его направлении прозвучал выстрел.

Как отметили в милиции, ссылаясь на показания журналиста, нападение произошел около 2.20.

Оперативная группа, прибывшая на место происшествия по вызову, изъяла из салона авто пулю, которая пробила лобовое стекло и повредила заднее стекло. Возле транспортного средства милиционеры нашли охотничье ружье.

По этому факту возбуждено уголовное дело по ст. 115 из-за ст. 15 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

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Сегодня Киевский независимый медиа-профсоюз (КНМП), ОО "Телекритика" и Институт массовой информации выразили обеспокоенность сообщением об обстреле автомобиля журналиста издания "Обозреватель" Анатолия ШАРИЯ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КНМП.

"Мы призываем украинские правоохранительные органы провести всестороннее расследование этого инцидента и проинформировать общественность о его результатах и возможной связи с профессиональной деятельностью А.ШАРИЯ", - говорится в совместном заявлении общественных организаций.