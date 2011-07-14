Журналист вернула милиции свои награды, защищая Ландика-младшего

Директор телекомпании «ИРТА» Каролина ПОЛТАВСКАЯ сегодня вернула милиции свои грамоты, медали и призы, которые ей вручали за создание телепрограмм на криминальную тематику.

Как сообщает корреспондент УНИАН, награды она оставила на ступенях у входа в Луганское областное управление МВД, всего - 13 грамот, 5 медалей и 2 приза.

К.ПОЛТАВСКАЯ пояснила, что поступила так в знак протеста против двойных стандартов, которые допускает милиция в деле депутата луганского горсовета Романа ЛАНДИКА. По ее мнению, с молчаливого согласия милиции Р.ЛАНДИКА СМИ до суда обвинили в преступлении и продемонстрировали запись с камер наблюдения. Это, считает журналист, является нарушением тайны следствия и принципа презумпции невиновности.

К.ПОЛТАВСКАЯ работает в компании "ИРТА" с 2001 года, с недавнего времени занимает должность директора телекомпании. В журналистике специализируется в основном на криминальной тематике.

Отец Р.ЛАНДИКА, народный депутат Владимир ЛАНДИК (Партия регионов) является почетным президентом телекомпании «ИРТА».

Напомним, в отношении Р.ЛАНДИКА прокуратура возбудила уголовное дело. Его объявили в розыск и задержали в России ( г.Краснодар). Сейчас он в СИЗО, ожидает экстрадиции в Украину.