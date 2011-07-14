Контрабандист снимал таможню скрытой в очках видеокамерой

В Херсонской области СБУ выявила и пресекла противоправную деятельность гражданина Турции, который незаконно ввез на территорию Украины специальные технические средства для негласного получения информации.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-группе Управления СБУ в Херсонской области, расследованием установлено, что иностранец, работая водителем грузовика, перевозил товары народного потребления из Турции в Украину в Скадовский морской торговый порт (СМТП).

Во время проведения таможенного осмотра автомобиля сотрудники СБУ совместно с работниками таможни и пограничной службы обнаружили портативную компьютерную технику, веб-камеры, магнитные накопители информации и специальное техническое средство негласного получения информации – мини-видеокамеру, которая имела вид солнцезащитных очков.

Во время прохождения таможенного контроля на территории СМТП контрабандист, используя это техническое устройство, осуществлял фото- и видеофиксацию работы сотрудников таможни с целью наладить канал снабжения в Украину средств негласного снятия информации.

Следователями УСБУ в Херсонской области в отношении иностранца возбуждено уголовное дело согласно ч.1 ст.201 (контрабанда) и ч.1 ст.359 (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.

Следствие по делу продолжается.