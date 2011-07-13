Браконьеры разделили Черноморский заповедник на зоны влияния

В Херсонской области правоохранители провели широкомасштабную спецоперацию по задержанию браконьеров в Черноморском биосферном заповеднике.

Как сообщили УНИАН в Отделе общественных связей УМВД в Херсонской области, работники милиции совместно с прокуратурой разоблачили преступную деятельность должностных лиц Черноморского биосферного заповедника, которые за вознаграждение позволяли браконьерам заниматься выловом ценных пород рыб и креветок.

В целом в спецоперации было задействовано 130 правоохранителей, а также вертолет.

Места вылова креветки находятся вокруг трех островов, до которых можно добраться лишь лодками. За три дня до начала операции боевые пловцы спецподразделения “Омега” тайно прибыли на острова заповедника, где под прикрытием егерей и должностных лиц Херсонгосрыбохраны действовали браконьеры. Работники спецподразделения с помощью современных средств связи следили за браконьерами. Проводилась даже слежка со спутника, фотографии с которого помогли работникам милиции точно определить расположение лодок браконьеров.

По словам начальника УМВД Валерия ЛИТВИНА, работники милиции окружили акваторию заповедника и задержали 16 браконьеров и трех егерей. Установлено, что они незаконно вылавливали креветку на 8 моторных лодках. У них изъяли 220 кг креветки, 38 кг вареной креветки, 60 кг кефали, 30 рыболовецких сетей общей длиной более 600 м, 7 GPS-навигаторов и 22 средства для вылова креветок.

Трое должностных лиц Черноморского биосферного заповедника находятся в изоляторе временного удержания. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Решается вопрос о возбуждении уголовных дел за взяточничество и незаконный рыбный промысел.

Также правоохранители установили, что задержанные должностные лица договорились с руководством Азово-Черноморской государственной экологической инспекции, Государственной пограничной службы и Госрыбохраны в Николаевской области о взаимном невмешательстве в незаконный вылов креветки и других водных живых ресурсов. Таким образом, акватория Черноморского биосферного заповедника была распределена на отдельные зоны, в которых браконьеры действовали под прикрытием указанных структур.

У фигурантов уголовного дела изъято 95 тыс. грн., 3 тыс. долларов, 505 евро, 2 ноутбука, 42 мобильных телефона и 5 морозильных камер.