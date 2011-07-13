В Киеве ограничат движение транспорта на Надднепрянском шоссе

В Киеве до 27 июля в связи с необходимостью монтажа металлоконструкций прогонных сооружений правобережных автодорожных подходов на железнодорожно-автомобильном мостовом переходе через Днепр на железнодорожном участке Киев-Московский – Дарница будет временно ограничено движение транспорта на Надднепрянском шоссе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, так, ограничено движение транспорта по крайним левым полосам в каждом направлении на Надднепрянском шоссе с 22.00 12 июля до 6.00 27 июля.

Кроме того, ежедневно с 22.00 до 6.00 движение на Надднепрянском шоссе будут перекрывать полностью.

Такие изменения движения продлятся до 6.00 27 июля.