Судья отнял у крестьян 40 га земли по фальшивым распискам

Сотрудники СБУ разоблачили председателя Тульчинского районного суда Винницкой области, который путем неправосудного решения о погашении фальшивых долгов на сумму 30 млн. гривен взыскал с крестьян несуществующий долг в виде 40 га земель в Броварском районе Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба УСБУ в Винницкой области.

Выяснилось, что злоумышленники сфабриковали расписки о получении владельцами 20 земельных участков денежных ссуд. По содержанию этих расписок донецкий кредитор в 2008 году якобы одолжил крестьянам суммы от 1 до 3 млн. грн. с условием возвращения через месяц.

О том, что крестьяне были должниками и должны рассчитываться своими земельными паями, они узнали, лишь получив на руки решения суда.

По материалам СБУ Генеральной прокуратурой Украины в отношении судьи возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 366 (служебная подделка) и ч. 2 ст. 375 (вынесение судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) Уголовного кодекса Украины.