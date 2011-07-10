Янукович поручил Генпрокурору разобраться в ровенской трагедии

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предложил Генеральному прокурору Украины Виктору ПШОНКЕ принять исчерпывающие меры по расследованию обстоятельств пожара, который произошел в доме престарелых в Ровенской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

Также глава государства поручил Генеральному прокурору принять соответствующие меры реагирования в соответствии с законодательством по факту трагедии.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 9 на 10 июля в селе Белое Ровненской области в здании Дубровицкого районного территориального центра предоставления социального обслуживания возник пожар, в результате которого погибли 16 человек преклонных лет.

В общей сложности в то время в доме находились 25 пожилых людей и двое работников центра.

Пожарные спасли 11 человек, которые с диагнозом "отравление продуктами горения" госпитализированы в Дубровицкую центральную районную больницу. В настоящее время трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, в том числе два работника центра.

Начала работу Правительственная комиссия по расследованию причин трагедии.