Завтра в Украине дожди

11 июля в Украине, по прогнозам синоптиков, преимущественно без осадков, лишь на крайней западе, а днем - в восточной части и большинстве северных и центральных областей местами возможен кратковременный дождь, гроза.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, во время грозы порывистый. Температура ночью 15-20°, на побережье морей - до 24°; днем 27-32°, на юге местами 35°; в Карпатах ночью 10-15°, днем 19-24°.

В Киеве и области ночи без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, во время грозы порывистый. Температура по области ночью 15-20°, днем 27-32°. По г. Киеву температура ночью 18-20°, днем 28-30°.

10 июля температура воды в Азовском море 24-26°, в Черном море 19-23°, в Днепре возле Киева 21°.