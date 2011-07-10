Милиция усматривает в гибели людей на Ровенщине статью 196-ю

Следственным управлением ГУ МВД Украины в Ровенской области решается вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с многочисленными человеческими жертвами во время сегодняшнего пожара в доме престарелых.

Об этом УНИАН сообщила начальник Управления связей с общественностью МВД Украины Виктория КУШНИР.

"Следственным управлением ГУМВД Украины в Ровенской области решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 196 (неосторожное уничтожение или повреждение имущества, повлекшее тяжкие телесные повреждения или гибель людей) Уголовного кодекса Украины", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 9 на 10 июля в с. Белое в Ровенской области в здании Дубровицкого районного территориального центра социального обслуживания возник пожар, в результате которого погибло 16 людей преклонного возраста.

В целом на то время в доме находились 25 пожилых людей и два сотрудника центра.

Пожарники спасли 11 человек, которые с диагнозом "отравление продуктами горения" госпитализированы в Дубровицкую центральную районную больницу. В настоящее время трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, в том числе два сотрудника центра.

Начала работу Правительственная комиссия по расследованию причин трагедии.