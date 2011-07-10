Работник БТИ приватизировал 6-этажную гостиницу на Днепре

В Новой Каховке Херсонской области работник БТИ незаконно приватизировал 6-этажную гостиницу.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Херсонской области, согласно материалам уголовного дела, работник Новокаховского филиала ХГБТИ, злоупотребляя своим служебным положением, при отсутствии законных оснований для оформления ЗАО «Херсонтурист» права собственности на туристическую гостиницу «Новая Каховка», доложил о наличии таких оснований. В результате указанных противоправных действий нанесен ущерб государственным интересам на общую сумму более 1,2 млн. грн.

Прокуратурой города Новая Каховка по указанному факту проведено досудебное следствие, и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Указанная 6-этажная гостиница расположена в Новой Каховке в парковой зоне на берегу Днепра.