На фестивале в Артеке победил фильм о прорыве афганских боевиков

В Международном детском центре «Артек» завершился XIX Международный детский кинофестиваль «Алые паруса в Артеке».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МДЦ, на церемонии закрытия кинофестиваля были объявлены итоги рейтингового голосования Большого детского жюри, в состав которого вошли более 3200 детей, собравшихся на кинофестивальную смену в «Артеке».

Титул «Самый-самый фильм» достался фильму режиссера Сергея МАХОВИКОВА «Тихая застава» (Россия, 2010), а актер, который сыграл в этой картине, Андрей ЧАДОВ получил звание «Лучший актер кинофестиваля». Фильм, снятый по мотивам одноименной повести Валерия ПОВАЛЯЕВА, основан на реальных событиях - прорыве афганских боевиков в 1993 году через таджикскую границу.

"Кинофестиваль в «Артеке» хорош тем, что здесь не просто смотрят новое кино, здесь дети участвуют в мастер-классах известных актеров и режиссеров, сами творят, спорят и придумывают новые сценарии", - отметила генеральный директор МДЦ "Артек" Елена ПОДДУБНАЯ.

По ее инициативе в этом году в кинофестивальной смене участвовали более 600 талантливых детей-сирот изо всех областей Украины, участники 6-го Международного фестиваля "Щасливі долоні".

В номинации «Самый мудрый фильм» приз получила картина «Венеция» (режиссер Ян Якуб КОЛЬСКИЙ, Польша, 2010).

«Лучшей девочкой-актрисой кинофестиваля» стала Анна ПАТОКИНА (фильм «Последняя игра в куклы», Россия, 2010), «Лучшим мальчиком-актером кинофестиваля» - Адриан ГРЁННЕВИГ СМИТ (фильм «Крепыш», Норвегия, 2010).

«Самым добрым фильмом» XIX Международного детского кинофестиваля названа кинокартина «Волшебное серебро» (режиссеры Роар УТАУГ, Катарина ЛАУНИНГ, Норвегия).

В этом году «артековцы» не назвали «Самый увлекательный фильм» и «Лучшую актрису кинофестиваля», поэтому призы в этой номинации не присуждались.

На преcc-конференции президент фестиваля, народный артист СССР Василий ЛАНОВОЙ заявил, что если ситуация с отсутствием новых фильмов для детей на постсоветском пространстве не изменится, то на следующем, юбилейном фестивале в «Артеке» детям придется представлять ретроспективу детского кинематографа.

Сопрезидент фестиваля, народная артистка Украины Ольга СУМСКАЯ отметила, что намерена инициировать обращение к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ о поддержке детского кинематографа.