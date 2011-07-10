При пожаре в доме престарелых 16 человек сгорели заживо
Правительство выражает соболезнование
Премьер-министр Украины Николай Азаров от имени правительства выразил соболезнование в связи с трагической гибелью граждан в результате пожара, произошедшего 10 июля в 2011 г. в Дубровицком районе Ровенской области в территориальном центре предоставления социального обслуживания.
«В этот скорбный день выражаю глубокое соболезнование родным и близким погибших», - отмечается в Правительственной телеграмме.
Уже начала работу созданная в связи с трагедией правительственная комиссия, которую возглавил вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей Тигипко.
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16 человек погибли в результате пожара, возникшего в ночь на воскресенье в доме престарелых села Белое Дубровицкого района Ровенской области, сообщает пресс-служба МЧС.
Два отделения пожарно-спасательной службы МЧС боролись с огнем до самого утра.
"В результате пожара погибли 16 человек и 11 (из них двое - персонал) спасены, их с отравлением продуктами горения госпитализировали в центральную районную больницу", - говорится в сообщении.
Состояние троих пострадавших - из них двух сотрудников - оценивается как тяжелое.
Огнем уничтожены деревянная часть здания и кровля по всей площади. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.