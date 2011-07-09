В Дубно возле жилого дома нашли более 8 килограммов ртути

Возле одного из жилых домов на околице города Дубно Ривненской области обнаружено более 8 килограммов ртути.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в области, о находке правоохранителям Дубенского городского отдела милиции сообщил местный житель.

Следственно-оперативная группа, которая сразу же прибыла на место происшествия, обнаружила на обочине дороги возле одного из домов на ул. Выгнанка спортивную сумку, в которой находились три герметично запакованные колбы с неизвестным веществом, похожим на ртуть. Также на место выехали работники МЧС, которые установили, что в колбах находится ртуть общим весом 8 килограммов 300 граммов.

Вещество направлено на исследование и дальнейшую утилизацию на одном из ривненских предприятий.

Сотрудники милиции устанавливают владельца ртути и выясняют все обстоятельства появления ее на улице.