Задолженность по зарплате в Украине (по областям)

В Украине задолженность по выплате заработной платы в мае 2011 года по сравнению с апрелем сократилась на 1%, и на 1 июня т.г. составила 1,263 млрд. грн. С начала года задолженность выросла на 3,7%.

Об этом сообщается на Интернет-сайте Государственной службы статистики Украины.

Самый высокий уровень задолженности (более 100 млн. грн.) на 1 июня т.г. зафиксирован в трех областях Украины и Киеве. В частности, в Донецкой области задолженность по зарплате на 1 июня т.г. составила 241 млн. грн. (в мае 2011 года сократилась на 2,5%, с начала года выросла на 3,2%, по сравнению с данными на 1 июня 2010 года сократилась на 33,5%), в Харьковской – 168,6 млн. грн. (в мае выросла на 5,4%, с начала года – на 31,8%, по сравнению с 1 июня 2010 года – на 0,5%), в Луганской – 103,6 млн. грн. (в мае сократилась на 3,8%, с начала года – на 5,9%, по сравнению с 1 июня прошлого года – на 40%), в Киеве – 133,3 млн. грн. (в мае выросла на 0,3%, с начала года – на 16,5%, по сравнению с 1 июня 2010 года – сократилась на 17,4%).

В Госслужбе статистики отмечают, что рост задолженности по выплате зарплаты с начала года зафиксирован в 10 областях Украины, а также в Киеве.

Сокращение задолженности с начала года наблюдалось в 14 областях, АР Крым и Севастополе. В частности, самый низкий уровень задолженности по зарплате на 1 июня т.г. зафиксирован в Черновицкой – 1,8 млн. грн. (в мае задолженность снизилась на 25%, с начала года – на 41,9%, по сравнению с 1 июня 2010 года – в 4,3 раза), Ривненской – 2,6 млн. грн. (в мае сумма задолженности снизилась на 7,1%, с начала года – в три раза, по сравнению с 1 июня 2010 года – в 7 раз), Ивано-Франковской области – 7,9 млн. грн. (в мае рост на 8,2%, с начала года – на 1,3%, по сравнению с 1 июня 2010 года – снижение на 35,8%), в Севастополе – 7,2 млн. грн. (в мае сократилась на 6,5%, с начала года – на 13,3%, по сравнению с июнем 2010 года наблюдается сокращение задолженности более чем в два раза).

Справка УНИАН. В Украине задолженность по выплате заработной платы в 2009 году увеличилась на 23,9% и на 1 января 2010 года составила 1 млрд. 473 млн. 329 тыс. грн.

В 2010 году задолженность по зарплате в Украине сократилась на 17,3% и на 1 января 2011 года составила 1,218 млрд. грн.