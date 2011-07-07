В Болгарии в аварии автобуса одна украинка погибла, семь пострадали

В Болгарии в результате аварии автобуса одна украинка погибла, еще семь пострадали.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, об этом проинформировал глава пресс-службы МИД Александр ДИКУСАРОВ.

По сообщению Посольства Украины в Республике Болгария, 6 июля в 18.00 возле города Варна попал в аварию автобус, в котором находилась группа украинских туристов.

Все пострадавшие доставлены в ближайшие медицинские учреждения Варны. По данным посольства, одна из пассажирок автобуса, гражданка Украины умерла в больнице в результате тяжелой черепно-мозговой травмы. Другие пострадавшие: двое взрослых и пятеро детей получили травмы легкой и средней тяжести.

По информации посольства, прокуратурой г. Варна по факту ДТП возбуждено уголовное дело, ведется расследование. По предварительной версии, причиной аварии является техническая неисправность автобусу или человеческий фактор, связанный с превышением водителем допустимой скорости на повороте.

Дело находится на контроле в Посольстве Украины в Республике Болгария и в Департаменте консульской службы МИД Украины.