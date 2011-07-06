СБУ второй день подряд допрашивает работников музея «Тюрьма на Лонцкого»

Служба безопасности Украины начала проводить допросы работников львовского Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов «Тюрьма на Лонцкого».

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Центра исследований освободительного движения, работников допрашивают в качестве свидетелей по уголовному делу по факту покушения на разглашение сведений, которые могут представлять государственную тайну. Дело было возбуждено после задержания СБУ в Киеве 8 сентября 2010 года директора Национального музея «Тюрьма на Лонцкого» историка Руслана ЗАБИЛОГО и изъятия у него личного компьютера и внешнего накопителя информации с научными материалами. После того был проведен обыск и конфискованы компьютеры и внешний диск из кабинетов музейных работников. Вещи им до сих пор не вернули.

Вчера допросили 6 человек: старшего научного работника Игоря ДЕРЕВЯНОГО, заместителя директора Викторию САДОВУЮ, хранителя фондов Ирину ЕЗЕРСКУЮ, художника-дизайнера Романа ФЕДЮКА, руководителя Фонда развития музея Лидию ТОПОЛЕВСКУЮ и завхоза Василия ШАРУНА.

Всем допрашиваемым сообщили о запрете разглашение содержания допроса, поскольку СБУ засекретило дело.

Исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Владимир ЯВОРСКИЙ считает присвоение «делу историков» грифа «совершенно секретно» попыткой ограничить право на защиту Р.ЗАБИЛОГО и коллег и избежать общественного контроля.

Сегодня допросы продолжаются, музей работает в привычном режиме и открыт для посетителей.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября 2010 года в Киеве сотрудники СБУ задержали и в течение 14,5 часов допрашивали Р.ЗАБИЛОГО, директора Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов «Тюрьма на Лонцкого» (Львов).

9 сентября появилась официальная информация СБУ о возбуждении уголовного дела “по факту подготовки к разглашению сотрудником СБУ сведений, которые представляют государственную тайну, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.15, ст.328 Уголовного кодекса Украины».

После этого СБУ провела обыск в кабинетах историка музея «Тюрьма на Лонцкого» во Львове и изъяла его имущество и документы. В частности, из кабинетов научных работников было изъято два ноутбука, один жесткий диск, бумажные копии исторических документов. Изъяты также видеосвидетельства диссидентов, записанные исследователями в течение 2009-2010 годов.