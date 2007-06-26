Ющенко: газопроводы в обход Украины не уменьшат её транзитную роль

Реализация проекта «Южный поток» (South Stream) не навредит интересам Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в интервью журналистам перед отлетом из Стамбула в Киев.

По словам Президента, в ходе переговоров относительно построения новых газо- и нефтепроводов основная тенденция остается неизменной – место и роль Украины как транзитного государства есть и будут оставаться ключевыми для Европы. «Нам нужно думать над тем, как эту часть нашей миссии закрепить и развить», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его словам, мировые тенденции свидетельствуют о том, что в последующие годы добыча и потребление этих энергоресурсов будет увеличиваться. Поэтому Президент убежден, что альтернативные маршруты транзита не будут уменьшать роль Украины как транзитера.

«То, что происходит сегодня в Европе с точки зрения активизации поставок нефти и газа, Украина находится на важном главном месте. Я бы сказал, перспектива Украины растет… Я сегодня более оптимистично оцениваю место Украины на европейской энергетической карте», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 23 июня ОАО «Газпром» и концерн ENI (Италия) подписали Меморандум о взаимопонимании относительно реализации проекта «Южный поток», который определяет направления сотрудничества двух компаний в отрасли проектирования, финансирования, строительства и управления нового газопровода из России в Европу по дну Черного моря.

В соответствии с документом, морской участок «Южного потока» пройдет по дну Черного моря от российского берега (КС «Береговая») к болгарскому. Для строительства наземного участка рассматриваются два разных маршрута, которые проходят по территории стран - членов Европейского Союза.

"Южный поток" - система газопроводов, которая соединит Россию и Европу по дну Черного моря. Общая протяжность черноморской части газопровода составит около 900 км, максимальная глубина - более 2000 м.

На сегодня за присоединение к этому проекту высказались Болгария и Греция.