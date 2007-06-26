Ющенко: газопроводы в обход Украины не уменьшат её транзитную роль
"Я бы сказал, перспектива Украины растет..."
Реализация проекта «Южный поток» (South Stream) не навредит интересам Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в интервью журналистам перед отлетом из Стамбула в Киев.
По словам Президента, в ходе переговоров относительно построения новых газо- и нефтепроводов основная тенденция остается неизменной – место и роль Украины как транзитного государства есть и будут оставаться ключевыми для Европы. «Нам нужно думать над тем, как эту часть нашей миссии закрепить и развить», - сказал В.ЮЩЕНКО.
По его словам, мировые тенденции свидетельствуют о том, что в последующие годы добыча и потребление этих энергоресурсов будет увеличиваться. Поэтому Президент убежден, что альтернативные маршруты транзита не будут уменьшать роль Украины как транзитера.
«То, что происходит сегодня в Европе с точки зрения активизации поставок нефти и газа, Украина находится на важном главном месте. Я бы сказал, перспектива Украины растет… Я сегодня более оптимистично оцениваю место Украины на европейской энергетической карте», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.
Как сообщал УНИАН, 23 июня ОАО «Газпром» и концерн ENI (Италия) подписали Меморандум о взаимопонимании относительно реализации проекта «Южный поток», который определяет направления сотрудничества двух компаний в отрасли проектирования, финансирования, строительства и управления нового газопровода из России в Европу по дну Черного моря.
В соответствии с документом, морской участок «Южного потока» пройдет по дну Черного моря от российского берега (КС «Береговая») к болгарскому. Для строительства наземного участка рассматриваются два разных маршрута, которые проходят по территории стран - членов Европейского Союза.
"Южный поток" - система газопроводов, которая соединит Россию и Европу по дну Черного моря. Общая протяжность черноморской части газопровода составит около 900 км, максимальная глубина - более 2000 м.
На сегодня за присоединение к этому проекту высказались Болгария и Греция.