За год в Крыму самовольно было занято больше 15 тыс. га земли

По данным Государственного агентства земельных ресурсов Украины, в течение 2006 года в Крыму выявлен 2 тыс. 261 факт самовольного занятия земельных участков на общей площади 15 тыс. 299 га.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Крымском союзе по борьбе с земельными самозахватами «Антизахват».

Так, в связи с фактами самозахватов составлено более тысячи протоколов, выдано 3 тыс. 844 предписания об устранении нарушений земельного законодательства, вынесено больше тысячи постановлений о наложении штрафа на общую сумму 115 тыс. грн.

Также «Антизахват» сообщает, что по данным Главного управления МВД Украины в АРК, в 2006 году в 6 районах автономии выявлено 45 акций по самовольному занятию земельных участков и две акции по захвату помещений. Круглосуточно на территории Крыма проводились 43 пикета, на которых размещалось 2 тыс. 400 строений, 30 из них - на фундаментальной основе. На месте захватов постоянно находилось около 750 участников акций. «С тех пор ситуация практически не изменилась» – сообщили в «Антизахвате» и отметили, что наибольшую обеспокоенность вызывает массовое самовольное занятие земельных участков, находящихся в частной собственности.

При этом в организации отмечают, что, в частности, в Симферопольском районе гражданам под индивидуальное жилищное строительство было предоставлено 41 тыс. 774 земельных участка, из них депортированным – 10 тыс. 652 (25% общего количества). На сегодня в этом регионе не осваивается 1 тыс. 685 земельных участков, из них депортированными – 76%. На территории Симферополя под индивидуальное жилищное строительство было предоставлено 41 тыс. 442 земельных участка, из них 9 тыс. 931 – депортированным (23%). На сегодня в этом регионе гражданами не осваивается 1 тыс. 278 участков, из них депортированными – 60%.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 июня, в Крыму был презентован Республиканский союз по борьбе с земельными самозахватами «Антизахват».

По словам одиного из инициаторов создания союза, председателя Комитета гражданской безопасности «Наше право» Сергея ВЕСЕЛОВСКОГО, создание союза вызвано необходимостью разрешить проблему самозахватов и стремлением привлечь внимание власти к этой проблеме, а также стремлением в рамках закона защитить права всех пострадавших от земельных самозахватов.