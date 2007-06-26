Минюст увеличил количество частных нотариусов
Теперь ими можно заселить целый город
|Александр ЛАВРИНОВИЧ
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, соответствующий приказ подписан министром юстиции Александром ЛАВРИНОВИЧЕМ 22 июня 2007 года, прошел государственную регистрацию.
Согласно с приказом, предельная численность частных нотариусов увеличена из 38,5 тыс. до 367,710 тыс.
По словам О.Лавриновича, утвержденная приказом предельная численность отменяет любые ограничения на свободный доступ к профессии нотариуса. Установлена квота фактически превышает количество лиц в Украине, которые имеют высшее юридическое образование, а следовательно, могут претендовать на регистрацию частной нотариальной деятельности.
О.Лавринович отметил, что приказ выдан с целью реализации права на свободный доступ к профессии нотариуса, а также для устранения злоупотреблений и коррупционных предпосылок при регистрации частной нотариальной деятельности в Украине.