Минюст увеличил количество частных нотариусов

Министерство юстиции Украины увеличило предельную численность частных нотариусов в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, соответствующий приказ подписан министром юстиции Александром ЛАВРИНОВИЧЕМ 22 июня 2007 года, прошел государственную регистрацию.

Согласно с приказом, предельная численность частных нотариусов увеличена из 38,5 тыс. до 367,710 тыс.

По словам О.Лавриновича, утвержденная приказом предельная численность отменяет любые ограничения на свободный доступ к профессии нотариуса. Установлена квота фактически превышает количество лиц в Украине, которые имеют высшее юридическое образование, а следовательно, могут претендовать на регистрацию частной нотариальной деятельности.

О.Лавринович отметил, что приказ выдан с целью реализации права на свободный доступ к профессии нотариуса, а также для устранения злоупотреблений и коррупционных предпосылок при регистрации частной нотариальной деятельности в Украине.