21-летний парень хвастал оружием, стреляя по окнам дома напротив

В Тернополе задержан 21-летний юноша, который стрелял по окнам из пневматического оружия.

Как сообщили УНИАН в Отделе общественных связей областного управления милиции, в дежурную часть обратились жильцы одного из домов и сообщили, что кто-то стреляет по их окнам. Следственно-оперативная группа, которая выехала по вызову, установила место, из которого были осуществлены выстрелы, и задержала юношу, ранее судимого за совершение дорожно-транспортного происшествия.

Как выяснили оперативники, подозреваемый пришел в гости, а после употребления алкоголя решил продемонстрировать свой пневматический пистолет и начал стрелять из него по окнам соседнего дома.

Против него возбуждено уголовное дело по ст. 296 ч. 4 (хулиганство, совершенное с применением оружия) Уголовного кодекса Украины.