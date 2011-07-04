В Мариуполе - новый случай заболевания холерой

В Мариуполе Донецкой области был зарегистрирован один новый 20-й случай заболевания холерой у 59-летнего жителя Орджоникидзевского района, работающего в одной из строительных организации города.

Об этом УНИАН сообщили в санитарно-эпидемиологической станции Донецкой области.

В сообщении отмечается, что заболевший мужчина, не смотря на запрет, купался и ловил рыбу в реке Кальмиус.

Эпидемиологи констатировали, что всего в Мариуполе зарегистрировано 20 случаев заболевания холерой, вызванных холерным вибрионом (О1 серогруппы, биовар Эль-Тор, серовары Огава) и 9 случаев вибрионосителей такого же возбудителя у клинически здоровых лиц.

17 больных и 9 вибрионосителей в связи с выздоровлением после завершения лечения и получения трех отрицательных результатов исследования на холеру выписаны.

На сегодня в Мариуполе продолжают лечение трое больных, состояние их здоровья стабильное.

В областной СЭС также отметили, что в Мариуполе уже обследовано на холеру 183 человека без определенного места жительства, в том числе 73 человека в связи с регистрацией 28.06.2011 г. случая заболевания холерой среди данного контингента. У 166 человек результат оказался отрицательный, у остальных - исследования еще не закончены.

Проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации очага холеры в Мариуполе продолжается, заключено в сообщении.