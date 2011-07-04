Милиция говорит, что у задержанных за яичницу на Вечном огне претензий нет

Двух молодых людей, задержанных в пятницу, 1 июля, по подозрению в поджаривании яичницы на Вечном огне в киевском Парке Славы, отпустят под подписку о невыезде.

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, такое решение принял следователь следственного отдела Печерского райуправления органов внутренних дел.

Как отметили в главке, задержанные сознались в совершении противоправных действий. Они пояснили, что поступили так в знак солидарности с активисткой ВО «Свобода» Анной СИНЬКО, которая совершила аналогичные действия несколько месяцев назад, была задержана и взята под стражу, а на минувшей неделе освобождена под подписку о невыезде.

Вместе с тем, в милиции отметили, что задержанные не имеют никаких претензий к правоохранителям, тогда как адвокаты утверждают, что на молодых людей оказывалось физическое и психологическое давление.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы ВО "Свобода", 1 июля в столице по подозрению в поджаривании яичницы на Вечном огне в Парке Славы 21 июня были задержаны исполняющий обязанности пресс-секретаря городской организации Всеукраинского объединения «Свобода» Кирилл БАБЕНЦОВ и активист общественной организации «Черный комитет» Богдан ТЫЦКИЙ.

В столичной милиции УНИАН подтвердили факт задержания этих лиц, заметив, что вместе с ними был задержан и отпущен под подписку о невыезде Александр ЛАЗАРЕНКО, который также принимал участие в противозаконных действиях. В милиции отметили, что правонарушителей разоблачили в результате оперативно-следственных действий, опроса свидетелей, которые в тот день находились в Парке Славы.

Задержанные находятся в изоляторе временного содержания.

"Никакого политического подтекста в этом нет. Лишь имеется состав преступления по статье 297 (надругательство над могилой)", - сказали в милиции.