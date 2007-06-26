Перспективы членства Украины в ЕС остаются туманными

Изменения в базовых соглашениях Европейского Союза не повлияют на перспективы евроинтеграции Украины.

Об этом в разговоре с корреспондентом УНИАН заявил председатель Представительства Европейской комиссии в Украине Иен БОУГ.

“Я не думаю, что новые документы будут иметь влияние на перспективы европейской интеграции Украины. Остается та же ситуация, в частности, мы ведем переговоры о новом соглашении с Украиной”, - сказал И.БОУГ.

По его словам, если в процессе выполнения этого соглашения удастся достичь поставленных целей, то это приблизит Украину к Европейскому Союзу во многих отраслях.

“Таким образом, это намного больше поможет Украине продвинуться в направлении, которое она для себя выбрала. Наши отношения останутся в рамках европейской политики соседства, которая заранее не определяет окончательный результат наших отношений, – европейская политика соседства не гарантирует членство в ЕС, но в то же время не блокирует такую возможность”, - добавил И.БОУГ.

Как сообщал УНИАН, 23 июня около 6-ти утра по киевскому временами Совет ЕС согласился созвать Межправительственную конференцию для проведения переговоров относительно изменений к двум основным соглашениям ЕС: Соглашения о Европейском Союзе, подписанного в 1992 году в Маастрихте, и Соглашения о создании Европейского Содружества, подписанного в 1957 году в Риме. Межправительственная конференция должна до конца 2007 года окончательно согласовать и наработать финальный вариант текста изменений, который носит предварительное название “Соглашение реформ”.

Согласно мандату Межправительственной конференции, изменения в Соглашения ЕС должны основываться на усилении роли национальных парламентов, изменении системы подсчета голосов в Совете министров ЕС, создании поста Верховного представителя Союза и иностранных дел и политики безопасности, который, должен, в то же время, быть вице-президентом Еврокомиссии.

25 июня министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК выразил мнение, что изменение соглашения об основании и функционировании Европейского Союза открывает для Украины путь к настоящему усиленному варианту сотрудничества по ЕС с последующим членством в этой организации.