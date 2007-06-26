Синоптики обещают грозовые дожди

Завтра в Украине ожидаются кратковременные дожди с грозами, днем в большинстве центральных областей, в Сумской и Харьковской местами сильные ливни, град, шквалы 19-24 м/с, только в Крыму и Приазовье, а днем в западной части преимущественно без осадков.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер будет южным с переходом в западный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-22°, в западных областях 9-14°; днем 20-25°, в южной части 27-32°, местами 35-37°.

28-29 июня - переменная облачность. В восточных областях, а 28 июня и в южной части и в Днепропетровской области кратковременные дожди, грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с, местами (кроме Одесской и Николаевской областей) сильные дожди. На остальной территории преимущественно без осадков, только днем 29 июня в северной части местами небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-западный с переходом в северо-западный, 7-12 м/с. Температура в западных и северных, а 29 июня и в большинстве центральных областей ночью 9-14°, днем 20-25°; на остальной территории ночью 12-17°, на побережье морей, а 28 июня и в восточных областях и южной части 16-21°; днем 23-28°, на юге местами 30-32°.

30 июня-1 июля - в западных, а днем местами в большинстве областей, кроме южных, кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 20°; днем 24-29°, в южной части до 32°.

В Киеве и области в среду ночью и утром ожидаются кратковременные дожди, местами по области с грозами. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 18-20°, днем 22-24°; по области ночью 17-22°, днем 20-25°.

28-29 июня - преимущественно без осадков, только днем 29 июня местами небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный с переходом в северо-западный, 7-12 м/с, порывистый. Температура ночью 9-14°, днем 20-25°.

30 июня-1 июля - ночью без осадков, днем отдельные кратковременные грозовые дожди. Температура ночью 11-16°, днем 24-29°.