Костенко объясняет ”неисчерпаемость” пленок Мельниченко

Лидер Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО, один из лидеров Блока „Рух - Украинская правица” утверждает, что “проводить записи такого масштаба, как "пленки МЕЛЬНИЧЕНКО", на протяжении длительного времени под диваном президента было практически невозможно”. Скорее всего, это было сделано иным способом, например, через систему закрытой правительственной связи”, - считает он.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Блока «Рух - Украинская правица», по словам Ю.КОСТЕНКО, „нас, членов специальной депутатской комиссии Верховной Рады относительно реформирования КГБ-СБУ, эксперты еще в 1991 года предупреждали, что правительственная связь должна быть отсоединена от стран бывшего СССР, потому что это угрожает государственной безопасности”. Однако, отмечает Ю.КОСТЕНКО, „это сделано не было”, и это привело к тому, что Украина, фактически, «не имела государственных тайн от своих соседей».

В то же время, лидер УНП не сомневается, что эти записи были действительно сделаны в кабинете тогдашнего президента Леонида КУЧМЫ. “Способ, которым они были записаны, позволял вести запись длительное время”, и именно этим, считает Ю.КОСТЕНКО, объясняется "неисчерпаемость "пленок Н.МЕЛЬНИЧЕНКО".

„Вопрос в одном: почему эти записи до сих пор являются предметом шантажа, а не расследования Генпрокуратурой Украины, которая должна дать четкий ответ относительно Н.МЕЛЬНИЧЕНКО и его бесконечного архива политического компромата”, - отмечает Ю.КОСТЕНКО.

Как сообщал УНИАН, экс-майор госохраны Николай МЕЛЬНИЧЕНКО в интервью “5 каналу” 24 июня заявил, что готов обнародовать эпизоды записей, где фигурируют нынешний Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ.

"И БАЛОГА есть на записях с КУЧМОЙ, и председатель Национального банка ЮЩЕНКО, и премьер-министр ЮЩЕНКО тоже есть на записях", - отметил Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

В то же время он отметил, что не видит в тех записях "чего-то такого, что бы могло очень сильно компрометировать Виктора ЮЩЕНКО". "Если Виктор Андреевич или общество очень захочет, чтобы мы действительно показали лицо, и Виктор Андреевич будет не против, то, пожалуйста, я могу прислушаться к этому", - сказал экс-майор.

"Я думаю, что мы можем сделать это не только с ЮЩЕНКО, но и с Виктором Федоровичем, и с другими политиками", - также предложил он.