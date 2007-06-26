Ющенко подарил Вселенскому Патриарху серебряные рюмки

Вселенский Патриарх Варфоломей I передал через Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО благословение всем гражданам Украины.

Как сообщила журналистам пресс-секретарь главы Украинского государства Ирина ВАННИКОВА, об этом шла речь на встрече В.ЮЩЕНКО и Варфоломея I, которая состоялась сегодня в Стамбуле во время рабочего визита Президента Украины в Турцию.

В беседе с В.ЮЩЕНКО Вселенский патриарх выразил радость по случаю присутствия в Турции такого высокого гостя. Он сказал, что молится за единство Украины. Варфоломей I также выразил надежду, что после досрочных парламентских выборов ситуация в Украине стабилизируется.

В свою очередь, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что Украина идет правильным путем, который поддерживает все больше и больше граждан.

Президент и Вселенский Патриарх обсудили развитие религий, а также процесс формирования Единой поместной церкви в Украине.

Также собеседники обсудили вопрос духовного воспитания молодежи на основе христианской этики.

Кроме того, стороны обменялись подарками. Варфоломей подарил В.ЮЩЕНКО икону Иоанна Крестителя и книгу о культурном разнообразии Турции. В свою очередь, Президент подарил патриарху набор посуды для употребления вина, изготовленный из серебра.