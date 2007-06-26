Что гложет украинцев (опрос)

Среди социально-экономических проблем страны, которые требуют первоочередного решения, большинство граждан наиболее серьезными считает рост цен (59%) и низкий уровень зарплат (42,3%).

Такие данные социологического исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 31 мая по 18 июня 2007 года, представил на пресс-конференции в агентстве УНИАН заместитель генерального директора Центра Разумкова Валерий ЧАЛЫЙ.

Также в тройку наиболее серьезных проблем респонденты отнесли проблему безработицы (38,5%), отсутствие реальной социальной защиты людей преклонного возраста, малообеспеченных, многодетных семей (34%), повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (27,5%), недоступность и низкое качество медицинского обслуживания (25,45), отсутствие стимулов для всестороннего развития детей и молодежи (23,9%), высокий уровень бытовой коррупции (ЖЭК, больницы, ГАИ, учебные заведения) (23,3%), рост преступности (23%).

Также социально-экономическими проблемами, которые требуют первоочередного решения, по данным опроса, является распространение наркомании и алкоголизма (13,5%), усиление деления общества на богатых и бедных (13,3%), неудовлетворительная экологическая ситуация (11,3%), плохое состояние жилищно-коммунального хозяйства (11,1%), большое количество бездомных (10,3%), неблагоприятные условия для развития бизнеса (6,2%), несправедливое распределение средств между регионами Украины (5,9%), проблемы образования и науки (5,2%).

Самыми большими общественно-политическими проблемами, которые требуют первоочередного решения, большинство опрошенных (58,2%) считает безразличие власти к мнению граждан, 47,4% - коррупцию в высших эшелонах власти, 37,6% - неспособность власти обеспечить выполнение законов, 29,4% - отсутствие механизма влияния простых граждан на принятие решений. В то же время, 27,5% респондентов называют самыми большими общественно-политическими проблемами отсутствие независимого суда, 21,1% - произвол и вымогательство чиновников на местах, 17,9% - отсутствие разграничения бизнеса и власти, 15,6% - произвол работников правоохранительных органов.

Также важными общественно-политическими проблемами 21,7% считают ухудшение отношений с Россией, 14,9% - раскол между Западом и Востоком Украины, 12,5% - вытеснение русского языка и культуры, 10,2% - усиление влияния Запада на общественную жизнь страны, 9,4% - искажение политической и экономической информации в СМИ, 6,8% - слабые позиции украинского языка и культуры на территории Украины, 5% - усиление влияния России на общественную и экономическую жизнь страны, 2,4% - преследование по политическим мотивам.

Опрос проводился в 403 населенных пунктах, методом личного интервью на дому опрошены 10 тыс. 956 респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 1%.