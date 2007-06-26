Янукович зашлет ревизоров в Одесский порт

Правительство приняло решение провести проверку финансово-хозяйственной деятельности Государственного предприятия «Одесский морской торговый порт».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом после заседания Кабинета министров Украины сообщил журналистам заместитель министра финансов Вадим КОПЫЛОВ.

По его словам, данное решение принято, так как предыдущая проверка Одесского порта была проведена недостаточно хорошо.

Как сообщал УНИАН, по результатам проверки основных показателей финансово-хозяйственной деятельности ГП «Одесский морской торговый порт» в 2006 г. Контрольно-ревизионным управлением Министерства транспорта и связи было установлено, что «финансово-экономическое состояние почти не изменилось и по отдельным показателям ухудшилось».

В частности, уменьшена на 22939,3 тыс. грн. или на 60,2%, по сравнению с показателем за 2004 г., сумма полученных портом доходов от совместной деятельности, а по сравнению с показателем 2005 г. эта сумма меньше на 4631,6 тыс. грн. или на 30,5%. Кроме того, уменьшена сумма полученных доходов от обслуживающих хозяйств, которые в 2006 г. в порту вообще отсутствовали. Темпы роста полученных портом доходов от реализации работ и услуг превышали темпы роста объемов переработки грузов. В частности, сократился удельный вес экспортных грузов с 44,7% в 2004 г. до 41,0% в 2006 г., сократились объемы переработки наливных грузов - с 18172,9 тыс. тонн в 2004 г. до 12914,5 тыс. тонн в 2006 г. (или на 28,9%).

Кроме того, в 2006 г. порт увеличил дебиторскую задолженность на 41493,8 тыс. грн. или на 105,2% - до 80924,6 тыс. грн., кредиторская задолженность выросла на 8919,2 тыс. грн. или на 27,4%.

Чистая рентабельность продаж уменьшилась на 2,8% и составляла 29,6%, и свидетельствует об увеличении финансовых расходов и снижении полученных доходов от участия в капитале других предприятий. Чистая рентабельность производства уменьшилась на 4,1% - до 70,9%, что свидетельствует об опережении роста расходов над доходами, отмечают в Минтранссвязи.

По данным министерства, эксплуатационное состояние предприятия ежегодно ухудшается, что обусловлено уменьшением капитальных вложений и обновления основных средств порта.

В порту также были зафиксированы перегрузки в 1,5-2,5 раза сверх допустимых норм на причалах, которые используются в хозяйственной деятельности стивидорных компаний, «что свидетельствует о ненадлежащем отношении к государственному имуществу», установлены численные нарушения требований «Правил технической эксплуатации портовых гидротехнических сооружений».