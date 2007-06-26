Председатель Совета судей Украины проехался по Ющенко и Лавриновичу

Председатель Совета судей Украины Петр ПИЛИПЧУК обвиняет Высший совет юстиции в заполитизированности и заангажированности при назначении и освобождении судей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая с докладом на внеочередном VIII съезде судей Украины.

П.ПИЛИПЧУК заявил, что сегодня Высший совет юстиции является «крайне заполитизированным» и использует свои полномочия для назначения «нужных» ему судей и увольнения «непокорных». Он отметил, что в одних случаях этому органу достаточно всего нескольких часов, чтобы без надлежащего обоснования принять решение об увольнении судьи, а в других случаях подобные дела затягиваются на годы.

По словам председателя Совета судей Украины, подобные методы использует и Верховная Рада. В частности, он привел примеры, когда народные депутаты увольняли судей за считанные часы, даже без заслушивания их объяснений. П.ПИЛИПЧУК убежден, что ВР является политическим органом, а потому назначает и освобождает судей на основании политической целесообразности.

П.ПИЛИПЧУК отметил, что когда в конце мая Совет судей принимал решение о том, что только он является полномочным субъектом увольнения и назначения судей на административные должности, он не пытался перебрать на себя лишние полномочия, а действовал исключительно на основании Конституции Украины. Он подчеркнул, что Совет судей подконтролен и подотчетен только съезду судей Украины.

Справка УНИАН. 17 мая Конституционный Суд Украины признал неконституционным назначение Президентом председателей судов и их заместителей.

30 мая Верховная Рада Украины приняла постановление «О временном порядке назначения судей на административные должности и освобождения от этих должностей», которым предусмотрено, что председатель суда, заместитель председателя суда (кроме председателя Верховного суда Украины и заместителей председателя ВСУ) назначаются на должность сроком на 5 лет из числа судей соответствующего суда и освобождаются от должности Высшим советом юстиции на основании рекомендации Совета судей Украины (в отношении специализированных судов – соответствующего совета судей), председателя ВСУ (в отношении специализированных судов – председателя соответствующего высшего специализированного суда) собраний судей соответствующих судов, члена ВСЮ.

В тот же день, 30 мая, Печерский районный суд города Киева приостановил действие постановления Верховной Рады о принятии временного порядка назначения судей на административные должности, которым предусматривалось наделить этой функцией Высший совет юстиции.

31 мая Совет судей Украины принял решение, что именно она будет назначать судей на должности председателей, заместителей председателей судов общей юрисдикции и освобождать их от таких должностей (кроме административных должностей в Верховном Суде Украины) до урегулирования этого вопроса в законодательном порядке.