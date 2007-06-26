Фракции Кличко и БЮТ объявили бойкот Черновецкому

Фракции Блока Юлии Тимошенко и Виталия Кличко в Киевсовете приняли решение не принимать участие в сегодняшнем заседании сессии.

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге перед началом сессии лидер БЮТ Татьяна МЕЛИХОВА заявила: «Состоялось собрание депутатов фракции БЮТ, и принято решение, что сегодня в пленарном заседании, которое является нелегитимным, наши депутаты не будут принимать участия».

Она еще раз подчеркнула, что нелегитимной депутаты также считают сессию Киевсовета, которая состоялась 14 июня.

По ее словам, на сегодняшнюю сессию вновь выносится пакет вопросов о продаже и раздачи зеленых зон, среди которых заповедные, а также свободные земельные участки, которые должны реализовываться через аукцион.

Т.МЕЛИХОВА отметила, что ее фракция «с возмущением воспринимает все то, что делается в зале».

«Коммунальные СМИ и «Хрещатик» публикуют, что мы демаршем пытаемся решить неизвестные проблемы. У нас единственная цель – это не принимать участие в нелегитимной сессии и не принимать участие в тех темных сделках, которые делаются с нашим имуществом и нашей землей», - подчеркнула Т.МЕЛИХОВА.

Кроме того, она сообщила, что есть информация о том, что «большинство Черновецкого» намерено провести после 12 июля – дня последнего планового заседания сессии, еще сессии, чтобы «додерибанить все, что возможно».

Депутат Юрий ДМИТРУК, который осуществляет юридическое сопровождение фракции БЮТ, сообщил, что на сегодня постановление Днепровского суда касается только депутата Александра ДАНИЛОВА. «Никаких других решений съезда относительно 14 депутатов, которые сегодня присутствуют в зале, суд не принимал. Постановлением не остановлено решение в отношении 14 других депутатов. То есть их присутствие в зале, их голосование по тем или иным решениям на сегодняшний день являются нелегитимными», - сказал Ю.ДМИТРУК.

В то же время, в сессионном зале с трибуны председатель фракции Кличко Виталий КЛИЧКО обнародовал заявление о том, что его фракция также не будет принимать участия в сегодняшнем заседании сессии, и поддерживает позицию БЮТ. Он отметил, что депутаты фракции Кличко считают что все, что будет происходить сегодня в зале, не будет на пользу киевлянам, и они не хотят принимать участие в дальнейшем «дерибане столичной земли».