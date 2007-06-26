Янукович поручил Минздраву найти лекарство для тех, у кого чешется язык

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о чрезвычайной политизации вопросов жизнедеятельности государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня во время заседания Кабинета министров.

«Мы должны понимать, что политизация сейчас в Украине вокруг жизнедеятельности страны и решения социальных вопросов чрезвычайно большая. И сегодня политики-популисты, которые давно уже забыли слово «совесть», они будут снова стремиться обещать украинскому народу заоблачные обещания», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его мнению, оппоненты правительства будут использовать в предвыборной кампании «черный» пиар. «Я знаю, что они будут позорить тех, кто сегодня работает в государстве, кто не занимается политикой, а занимается обычной работой. Они будут рассказывать, как они все это плохо делают, в том числе и нас с вами, мягко говоря, будут поливать грязью. И это уже делается в последнее время, несмотря на то, что экономика страны растет, увеличиваются заработная плата и пенсии, и будут увеличиваться», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер отметил, что правительство уже привыкло не обращать внимания «на тех, кто чешет языком, потому что он у них чешется».

«Министру здравоохранения нужно, возможно, поработать над этим вопросом и специальные лекарства изготовить», -добавил В.ЯНУКОВИЧ.

"Будет сделано", - ответил министр.