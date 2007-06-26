Янукович блеснет политической культурой

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил вице-премьер-министру Александру КУЗЬМУКУ совместно с правоохранительными органами обеспечить порядок во время четырех выходных дней (с 28 июня по 1 июля) по случаю празднования Дня Конституции (28 июня).

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение В.ЯНУКОВИЧ дал сегодня во время заседания Кабинета министров.

Кроме того, глава правительства поручил вице-премьерам Дмитрию ТАБАЧНИКУ и Владимиру РЫБАКУ обеспечить проведение всех культурных мероприятий в стране, а первому вице-премьеру Николаю АЗАРОВУ - обеспечить работу всех финансовых учреждений для своевременного перечисления средств на социальные выплаты.

«28 числа – праздник Конституции нашего государства, Конституции, которая, к сожалению, не выполняется. Вот такой праздник», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Глава правительства также сообщил, что подготовил газетную статью, в которой раскрывает свое видение конституционных проблем в Украине. По его словам, в ближайшее время эта статья будет опубликована в СМИ.

«Я убежден, что главная проблема, которая сегодня существует в нашей стране, – это создание эффективной системы власти, а для этого нужно создавать и балансы, и противовесы. И я считаю, что это нужно сделать как можно быстрее», - пояснил В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер также считает, что правительство должно продемонстрировать своим оппонентам политическую культуру.