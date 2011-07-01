Кременчуг затопила вода

Сегодня в Кременчуге Полтавской области ливневый дождь привел к подтоплению значительной территории в городе.

Как передает корреспондент УНИАН, из-за большого количества осадков в городе в 13.07 было остановлено движение троллейбусов. Маршрутки продолжают ездить, однако их движение затруднено из-за большого количества воды.

В центре города из-за непогоды создались большие пробки.

По данным службы контроля за оперативной ситуацией в городе, в мэрию поступает много жалоб от жителей на то, что залиты внутриквартальные дороги, люди не могут подойти к домам.

Директор коммунального предприятия «Благоустройство Кременчуга» Руслан ФЕДОРЧЕНКО сообщил, что станция перекачки ливневых стоков не справляется с перекачкой большого количества воды.

Водой затопило щитовую детской больницы. Как сообщил главный врач медучредения Юрий ПОПЕНКО, электричество пропало в 14.30. Без света остался основной корпус, в котором, в частности, находится реанимация и операционное отделение.

Главврач отмечает, что в момент отключения света в реанимации находился ребенок, однако медики сразу же подключили дизель-генератор и пациент не пострадал. Со светом остались прачечная и пищеблок.

По данным начальника Управления ЖКХ Кременчуга Александра ЛЮБЕНКО, в огромном количестве воды возле центрального рынка чуть не утонул ребенок.

«Там сняли дорожное покрытие для капремонта и в том котловане накопилась вода. Ребенка только что спасли», - сказал А.ЛЮБЕНКО.