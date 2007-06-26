Над министром Цушко опять сгущаются тучи

Генеральная прокуратура Украины вчера обжаловала в Апелляционном суде Киева решение Печерского районного суда столицы об отмене постановления, выданного на то время исполняющим обязанности генпрокурора Виктором ШЕМЧУКОМ, относительно возбуждения уголовного дела в отношении министра внутренних дел Украины Василия ЦУШКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Украины.

Как объяснили сотрудники ведомства, «если мы возбудили уголовное дело, то по всем законам должны его поддержать».

Вместе с этим в Генпрокуратуре отметили, что ведомство готово подчиниться решению, которое примет апелляционный суд.

Как сообщал УНИАН, Печерский райсуд по жалобе адвоката В.ЦУШКО упразднил постановления о возбуждении 4 уголовных дел, связанных с захватом здания Генпрокуратуры 24 мая, в том числе и в отношении министра внутренних дел Украины.

Решение об отмене постановлений о возбуждении уголовных дел Печерский райсуд принял на основании того, что при их вынесении не была проведена соответствующая доследственная проверка.

В производстве Генпрокуратуры осталось еще одно, пятое уголовное дело, возбужденное одним из следователей Главного следственного управления Генпрокуратуры по факту захвата этого ведомства.