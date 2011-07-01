Удобная система поступления «от Табачника» не работает в 9 вузах из 10?

Председатель правления Центра образовательного мониторинга Павел ПОЛЯНСКИЙ не советует абитуриентам пользоваться электронной подачей документов в высшие учебные заведения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.ПОЛЯНСКИЙ заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

В частности, отметив, что сегодня в Украине стартовала вступительная кампания и что в этом году внедрен эксперимент по электронной подаче документов для поступления, П.ПОЛЯНСКИЙ, в то же время, отметил, что не советовал бы поступающим полагаться на электронную систему. Он объяснил это тем, что еще неделю назад только каждый 9-10 вуз был готов для приема документов в электронном виде, не все вузы имеют этот ресурс, и вряд ли ситуация кардинально изменилась за последние дни.

Кроме того, П.ПОЛЯНСКИЙ отметил, что электронная подача документов в вуз не нормирована законодательно, о чем, в частности, свидетельствует соответствующий судебный иск относительно ее функционирования со стороны общественных организаций.

Также детально не определены все моменты, связанные с электронной подачей документов, например, сроки, в течение которых приемные комиссии должны сообщать поступающему о регистрации его электронной формы, что может иметь для абитуриента негативные последствия, и т.п.

«Я бы советовал подавать документы на бумажных носителях», - сказал председатель правления Центра образовательного мониторинга.

Кроме того, П.ПОЛЯНСКИЙ посоветовал абитуриентам «очень следить» за рейтинговыми списками, которые будут вывешены вузами по результатам отбора, и даже фиксировать их на видео мобильного телефона, чтобы не повторялись случаи прошлогодней вступительной кампании, когда человек с высоким рейтингом «опаздывал», потому что приемная комиссия дозванивалась раньше к поступающему, который имел рейтинг более низкий, и зачисляла его.

В проблемных ситуациях П.ПОЛЯНСКИЙ посоветовал обращаться к председателю приемной комиссии вуза, на «горячую линию» Министерства образования и в общественные организации, которые проводят мониторинг вступительной кампании. Причем это касается и случаев, если в приемных комиссиях будут «агитировать» поступающего сразу писать заявление на платную форму обучения, что не предусмотрено условиями приема.

Как сообщал УНИАН, вчера руководитель проекта “Правовая поддержка обеспечения равного доступа лиц к качественному высшему образованию в Украине” и преподаватель Национального университета «Киево-Могилянская академия» Инна СОВСУН отметила, что система электронного поступления вызывает серьезную обеспокоенность, ведь она не была должным образом испытана, что уже создает предпосылки для возможных осложнений во время вступительной кампании. Несмотря на широкую мотивационную кампанию со стороны Минобразования, еще неделю назад к “Электронному поступлению” подключилось только 10% вузов.

По словам И.СОВСУН, юридический статус электронного заявления на сегодняшний день не является определенным.

“Ввиду юридической неграмотности постановления об электронном поступлении, для защиты прав абитуриентов и ограждения нарушения их прав мы обратились в суд с тем, чтобы суд отменил постановление как нарушающее действующее законодательство в сфере образования. Первое заседание назначено на 12 июля. Открытие производства по делу подтверждает, что основания для отмены постановления действительно есть, именно поэтому мы настойчиво рекомендуем абитуриентам подавать документы лично и не надеяться на систему электронного поступления”, - сказала И.СОВСУН.

Как сообщал УНИАН, 29 июня министр образования Дмитрий Табачник заявил, что не рекомендует абитуриентам торопиться с подачей документов в вузы и попутно разрекламировал электронную систему подачи документов на поступление. “Спешить и выстаивать длинные очереди при подаче документов в вузы не стоит, - заявил тогда министр. - В этом году их будут принимать с 1 по 31 июля включительно. Также министерство ввело систему «Электронное поступление». Вы можете подать документы с помощью собственной электронной почты, используя при авторизации номера сертификата и аттестата”. По словам Табачника, у абитуриентов, которые зарегистрировались с помощью электронной системы, будет 5 дней (после опубликования списков зачисленных в вузы) на то, чтобы принести оригиналы документов.

Правда, в своем выступлении министр ни словом не обмолвился о том, что не все украинские вузы, возможно, готовы принимать и обрабатывать документы на поступление в электронном виде.