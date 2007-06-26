Дмитрий Табачник возглавил наблюдательный совет ”Укринформа”
08:00, 26 июня 2007Общество
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Кабмин также утвердил новый состав НС
|Дмитрий ТАБАЧНИК
Об этом идет речь в распоряжении КМУ, текст которого размещен на Правительственном портале.
В соответствии с распоряжением от 25 июня в 2007 г. № 466-р, наблюдательный совет возглавил вице-премьер-министр Дмитрий ТАБАЧНИК, его заместителем назначен председатель Госкомтелерадио Эдуарда ПРУТНИКА.
Кроме того, в состав совета вошли: заместитель министра юстиции Украины Инна БОГОСЛОВСКАЯ, заместитель министра иностранных дел Андрей ВЕСЕЛОВСКИЙ, заместитель министр финансов Сергей РЫБАК, а также председатель Национального союза журналистов Игорь ЛУБЧЕНКО (по согласию), главный редактор газеты “Урядовий кур’єр” Михаил СОРОКА и другие.
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