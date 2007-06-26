Газпром планирует новый рекорд экспортной выручки
07:39, 26 июня 2007Общество
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В 2006-му было 37,2 миллиарда...
|Александр Медведев
"Будет новый рекорд", - сказал он, отвечая на вопрос по прогнозу экспортной выручки на 2007 год.
В 2006 году "Газпром" увеличил экспортную выручку 42,5% - до 37,2 миллиарда долларов.
Медведев напомнил, что в 2006 году "Газпром" увеличил экспорт собственного газа на 2,8% - до 151,1 миллиарда кубометров. По его словам, доля газа в российском экспорте превысила 14%. При этом 80% экспорта газа приходится на страны Европейского союза. Основными потребителями являются страны Западной Европы.
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