Газпром планирует новый рекорд экспортной выручки

Экспортная выручка "Газпрома" в 2007 году продолжит расти, сообщил на пресс-конференции зампредседателя правления "Газпрома" Александр Медведев.

"Будет новый рекорд", - сказал он, отвечая на вопрос по прогнозу экспортной выручки на 2007 год.

В 2006 году "Газпром" увеличил экспортную выручку 42,5% - до 37,2 миллиарда долларов.

Медведев напомнил, что в 2006 году "Газпром" увеличил экспорт собственного газа на 2,8% - до 151,1 миллиарда кубометров. По его словам, доля газа в российском экспорте превысила 14%. При этом 80% экспорта газа приходится на страны Европейского союза. Основными потребителями являются страны Западной Европы.

РИА "Новости"