Украинских крестьян уже не тянет в города (опрос)

Большинство сельских жителей не хотят уезжать из своего села.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты социологического исследования «Социально-экономическое состояние украинского села», проведённого Институтом Горшенина.

В соответствии с данными, не желают уезжать из своего села 69,0% опрошенных сельских жителей. Хотели бы переехать в город - 16,3% селян, за границу – 5,9% опрошенных, в другое село – 1,1% респондентов. Затруднились ответить на вопрос 7,7% опрошенных.

Каждый второй сельский житель Украины (50,8%) проживает в своём селе с рождения. Более 10 лет живут в своём селе 38,8% опрошенных, от 5 до 10 лет – 4,7%, от 1 года до 5 лет – 3,0%, до 1 года – 1,0% респондентов. Затруднились ответить на вопрос 1,7% опрошенных.

Подавляющее большинство жителей села (83,1%) на протяжении последних 10 лет никуда не переезжали. При этом переезжали из города в село 6,1% опрошенных, из села в село – 4,1%, из села в город – 2,6%. За границу в течение последних 10 лет выехали 1,6% сельских жителей. Затруднились ответить на вопрос 2,5% респондентов.

В Институте Горшенина напоминают, что по результатам данного исследования, опубликованного ранее, треть сельских жителей (36,7%) считает, что их село остановилось в своём развитии, а каждый четвёртый (24,5%) полагает, что оно деградирует.

Комментируя результаты исследования, народный депутат Украины Сергей ТЕРЁХИН отметил, что благодаря своей осёдлости украинцы сохранились как народ. «Украинцы – очень осёдлый народ. И, может быть, именно из-за этого они и сохранились как народ. Украинцы – интроверты. Они любят семейные ценности, хату, землю. Люди любят свою малую родину. И они не любят перемещаться куда-то. Они предпочитают жить там, где могилы их родителей. С одной стороны», - отметил депутат.

«Но с другой стороны, приучили нас царьки, большевики всякие, что необходим барин, который всё рассудит. У нас очень большие так называемые патерналистские ожидания. Люди ждут кого-то, кто улучшит жизнь в их селе – за забором, потому что внутри забора они делают жизнь удивительной. Посмотрите на сёла, скажем, Центральной Украины – там каждое подворье удивительно, потому что люди строят свою жизнь внутри их забора. У нас родина заканчивается за забором. Вот мы такие – украинцы», - считает С.ТЕРЁХИН.

***Всеукраинское исследование «Социально-экономическое положение современного украинского села» было проведено Институтом Горшенина совместно с еженедельником «Комментарии» при поддержке руководителя группы компаний «Авангард» Олега БАХМАТЮКА с 28 марта по 15 апреля 2011 года. Всего, согласно выборке, с учетом основных социально-демографических характеристик населения Украины, было опрошено 2000 респондентов в 123 селах расположенных в 24 областях Украины и АР Крым, которые репрезентируют взрослое население Украины в возрасте от 18 лет. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-2,2%.