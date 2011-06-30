Цена на газ для промпотребителей и бюджетников с июля возрастет

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) увеличила предельный уровень цены на природный газ для промышленных и приравненных к ним потребителей, а также для бюджетных организаций на 18,4% - до 3023,5 тыс. грн. за тыс. куб. м (без учета НДС, сбора в виде целевой надбавки, тарифа на транспортировку и поставку).

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании комиссии.

При пересмотре цен регулятор исходил из представленной НАК «Нафтогаз Украины» прогнозной стоимости импортного газа для Украины в третьем квартале на уровне 355-357 долл. за тыс. куб. м. Также при пересмотре цен учитывалось колебание курса гривни к доллару.

В последний раз предельный уровень цен для этих категорий потребителей пересматривался регулятором в марте 2011 года, в результате чего с 1 апреля предельная цена на газ для них была повышена на 11,88% - до 2553,2 тыс. грн. за тыс. куб. м (без учета НДС, сбора в виде целевой надбавки, тарифа на транспортировку и поставку).