ГПУ заявляет о миллиардных убытках, насененных высшими экс-госчиновниками

В Генеральной прокуратуре Украины заявляют о возбуждении 25 уголовных дел в отношении лиц, которые, занимая высшие должности в органах государственной власти и управления, нанесли ущерб интересам государства на сумму около 1 млрд. грн.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генпрокуратуры, приняты меры к полному возмещению нанесенных государству убытков.

Генеральной прокуратурой, подчиненными ей прокурорами, а также государственными органами, предприятиями и организациями предъявлено 28 исков о возмещении всех убытков. На данное время судами уже удовлетворено 8 исков на общую сумму 426,1 млн. грн., остальные иски находятся на рассмотрении в судах.

В ГПУ отмечают, что прокурорской проверкой выявлены коррупционные сделки в сфере проведения тендеров и закупки за государственные средства. Так, по результатам проведенного должностными лицами Министерства здравоохранения Украины в 2007 году "тендера" с коммерческой структурой заключен договор на закупку за государственные средства 27 реанимобилей марки «Рено «Мастер», которые не соответствуют техническим требованиям и условиям тендерной документации.

«Полученные хозяйственным обществом 12,3 млн. грн. бюджетных средств им присвоены, а все долги по договору переведены на новосозданную коммерческую структуру «Евроспецтранс», которая теперь находится в состоянии банкротства и не имеет реальной возможности выполнить условия договора поставки. В последующем, в 2009 году, эти же автомобили другим хозяйственным обществом были повторно проданы государству в лице Министерства чрезвычайных ситуаций Украины по цене уже 21,5 млн. грн., что, по заключению Главного контрольно-ревизионного управления Украины, привело к потерям бюджета на сумму 14,5 млн. грн. По указанным фактам возбуждено уголовное дело, которое на данное время расследуется Министерством внутренних дел Украины», - сообщает Генпрокуратура.

В то же время Генпрокуратурой предъявлены в Хозяйственный суд г. Киева иски о признании недействительными решений тендерных комитетов Министерства здравоохранения и МЧС Украины, заключенных с коммерческими структурами договоров поставки автомобилей и взыскании с последних в государственный бюджет более 46,1 млн. грн. (с учетом санкций). Решениями Хозяйственного суда г. Киева от 23.03.2011 и от 31.03.2011 указанные иски удовлетворены полностью. Принимаются меры к реальному их выполнению.

Кроме того, отмечают у ГПУ, беспрецедентные по объему факты хищения бюджетных средств выявлены и в системе Госкомрезерва, который, как известно, по Закону "О государственном материальном резерве" призван обеспечивать стратегические потребности государства в материальных ценностях, необходимых, в том числе, и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Так, в 2008 году должностными лицами Госкомрезерва по существенно завышенной цене был заключен контракт с коммерческой структурой на закупку за счет бюджетных средств для государственного резерва 24,8 тыс. тонн зерна пшеницы. Невзирая на то, что зерно по этому контракту в резерв поставлено не было, по указанию руководства Госкомрезерва были составлены акты о его фактической поставке, а в дальнейшем на счет коммерческой структуры за неполученное зерно перечислены государственные средства в размере 34,8 млн. грн.

Также в 2010 году Госкомрезервом на счет одного из коммерческих обществ было перечислено более 243 млн. грн. бюджетных средств за поставку сахара, который фактически поставлен не был.

По значительно завышенным ценам для государственного резерва в 2008 году также была осуществлена закупка дизельного топлива, в результате чего государству нанесены убытки на сумму более 24,2 млн. грн.

«Благодаря» указанным сделкам должностными лицами Госкомрезерва совместно с соответствующими коммерческими структурами государству нанесены убытки на сумму более 245,4 млн. грн., идет речь в сообщении.

По всем выявленным фактам хищения государственных средств Генеральной прокуратурой Украины возбуждены уголовные дела и предъявлены (подготовлены) исковые заявления.

Благодаря принятым мерам реагирования уже на данное время государству в лице Госматрезерва возвращены материальные ценности на сумму 80,9 млн. грн.

Напоминает Генпрокуратура и о тысячах вкладчиков "РодовидБанка", которые «дневали и ночевали под этим учреждением в надежде получить свои деньги, положенные на его счета».

«С целью улучшения ситуации и защиты интересов граждан Нацбанк выделил 1 млрд. грн. в виде рефинансирования банка. Но и эти средства были украдены руководством этого банка. Превысив полномочия, без согласования и разрешения Нацбанка, дано указание перечислить постороннему лицу за предоставление юридических услуг лишь по одному соглашению 302 млн. грн., хотя банк имеет своих юристов. Указанное лицо привлекается к криминальной ответственности, и с целью обеспечения нанесенных государству убытков на его имущество наложен арест», - отмечают в ГПУ.

Также прокуратура заявляет, что в 2009 году руководством Министерства здравоохранения и государственного предприятия "Укрвакцина" была осуществлена закупка у коммерческой структуры вакцины «Пентаксим» по значительно завышенной цене.

«Для проведения такой сделки и растаможивания вакцины были поданы фиктивный контракт с оффшорной компанией и инвойсы, составленные от имени этой компании, которая не является ни производителем, ни поставщиком вакцины. В результате этих действий бюджет потерял более 60 млн. грн. Явная незаконность этой сделки подтверждена и окружным судом штата Орегон (США), который по иску государственного предприятия "Укрвакцина" постановил взыскать в интересах Украины около 60 млн. дол. США», - заявляют в Генпрокуратуре, добавляя, что после вступления этого решения в законную силу будут приняты меры к его реальному выполнению и возвращению незаконно полученных средств.