УГО прессу уважает, но свобода передвижения госчиновников - прежде всего

Сотрудники Управления государственной охраны Украины строго соблюдают требования действующего законодательства и военных уставов, уважают конституционные права и свободы граждан, никоим образом не препятствуют профессиональной деятельности журналистов. Об этом говорится в информации пресс-центра УГО, размещенной на официальном сайте управления.

Как отмечается в сообщении, главные задачи специальной службы направлены на обеспечение безопасности Президента Украины, высших должностных лиц, а также на охрану административных зданий и объектов органов государственной власти.

К компетенции УГО Украины также принадлежит охрана официальных делегаций иностранных государств, руководителей международных организаций, которые прибывают в Украину или находятся на ее территории.

УГО считает свободу слова “неотъемлемым принципом украинской демократии”, однако “особенностью деятельности специальных служб является то, что во время осуществления возложенных на них задач большинство вопросов в их работе не может публично обсуждаться”. В частности, в деятельности УГО это касается сведений по организации и осуществлению мероприятий, направленных на обеспечение безопасности должностных лиц и объектов, в отношении которых осуществляются государственная охрана, говорится в сообщении.

В памятке отмечается, что во время осуществления охранительного мероприятия “в пункте допуска для прессы постоянно находится сотрудник УГО Украины, уполномоченный взаимодействовать с представителями СМИ и ответственным сотрудником пресс-службы, которая проводила аккредитацию”. Проход журналистов и технических работников проводится в соответствии с аккредитацией (по бейджам или по редакционным удостоверениям), в установленное и определенное регламентом время с принятием мер по безопасности.

При отсутствии журналиста или технического работника в списках аккредитованных представителей СМИ ответственное лицо пресс-службы государственного органа решает вопрос относительно его аккредитации. Представители СМИ находятся в секторе (месте), определенном организаторами для работы прессы. Сотрудник УГО Украины, уполномоченный взаимодействовать со СМИ, знакомит журналистов с правилами и требованиями режима (находиться в определенных для работы прессы местах; не мешать свободному передвижению должностного лица, в отношении которого осуществляется государственная охрана; не оставлять личных и других вещей в местах, где присутствие прессы не предусмотрено протоколом; прекращать проведение съемок после завершения мероприятия на объектах, относительно которых осуществляется государственная охрана, и др.).

“Учитывая особенность служебной деятельности, УГО Украины акцентирует внимание работников СМИ на необходимости: заблаговременного получения аккредитации и прибытия к месту события без опозданий; наличия документов, удостоверяющие личность; соблюдения установленных правил протокола и требований режима, которые действуют во время проведения охранительного мероприятия”, - отмечается в сообщении пресс-центра УГО.