Экс-голова сельсовета, защищая «свой» пруд, стрелял в отдыхающего

В поселке Петропавловка Купянского района Харьковской области бывший председатель сельского совета, родственники которого арендуют пруд, нанес огнестрельное ранение 25-летнему отдыхающему.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

По данным правоохранителей, в ходе ссоры 56-летний злоумышленник нанес пострадавшему прикладом собственного гладкоствольного одноствольного охотничьего ружья «МР-153» 12-го калибра около пяти ударов в грудную клетку и по рукам, после чего с расстояния около 3 м выстрелил ему в ногу.

У молодого мужчины - огнестрельное ранение левой стопы, открытый перелом костей левой стопы, резаная рана левого предплечья.

Следственный отдел Купянского горотдела милиции возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия) и по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса.

«Запрещение отдыхать на берегу пруда не предусмотрено условиями аренды. Люди не ловили рыбу, не посягали на собственность, не разводили костер, не нарушали общественный порядок. Просто купались и отдыхали. То есть вели себя достаточно прилично», - отметил заместитель начальника Купянского горотдела ГУМВД Украины в Харьковской области Алексей ТРИГУБ.

Мужчина, открывший стрельбу, задержан и находится в изоляторе временного содержания Купянского горотдела милиции. Пострадавший - в больнице.

Следствие продолжается.