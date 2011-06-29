У Азарова снизили верхнюю границу ценового коридора на бензин А-95

Экспертно-аналитическая группа (ЭАГ) по вопросам стабильного функционирования рынка нефти и нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности рекомендовала нефтетрейдерам снизить верхнюю границу ценового коридора на бензин А-95 до 9,90 грн./л, на дизельное топливо – до 9,50 грн./л.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

В сообщении отмечается, что такое решение ЭАГ приняла на своем заседании 24 июня.

Участники заседания отметили, что тенденция относительно снижения цен на мировом нефтяном рынке позволяет уверенно говорить о снижении цен на нефтепродукты в Украине.

Председательствующий на заседании ЭАГ министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО отметил, что благодаря согласованному сотрудничеству между правительством, производителями и нефтетрейдерами, удалось стабилизировать ситуацию на рынке нефтепродуктов.

«Благодаря согласованной работе удалось стабилизировать ситуацию и не допустить событий, которые в настоящий момент наблюдаются на рынке топлива соседних стран», - отметил министр.

По оценкам участников ЭАГ, имеющиеся запасы топлива на рынке позволяют полностью обеспечить спрос на бензины всех марок и дизтопливо в Украине в краткосрочной и долгосрочной перспективах.

Также с целью сохранения стабильной ситуации участники заседания ЭАГ выступили с инициативой продолжения действия Закона о снижении ставок акцизного сбора на нефтепродукты.

Как сообщал УНИАН, 17 мая т.г. ЭАГ сохранила верхнюю границу ценового коридора на бензин А-95 на уровне 10,00 грн./л, а на дизельное топливо – снизила до 9,60 грн./л.