Во Львове почтили память жертв, спрятанных НКВД в соляной шахте

Во Львовской области в урочище Салина почтили память невинно казненных людей в соляной шахте 70 лет назад.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского областного совета.

«Почтение памяти в Салине стало одним из центральных событий проведения во Львовской области мероприятий к 70-й годовщине массовых расстрелов мирного населения Галичины, осуществленных энкаведистами в июне 1941 года», - говорится в сообщении.

В поминальных мероприятиях в Салине вчера приняли участие около 5 тыс. человек.

Они начались литургией в Добромильском храме, после чего многолюдная процессия отправилась по улицам города. Первая остановка была сделана возле стен бывшей тюрьмы НКВД. Там состоялась панихида. Дальше участники шествия отправились на место соляной шахты в Салине, куда на протяжении 1939-1941 годов сотрудники НКВД сбрасывали тела казненных людей. Рядом – могила, куда перезахоронили после отступления советской власти часть погибших, остальные тела достать уже не смогли - соль сделала свое дело, отметили в пресс-службе.

Возле памятника тысячам невинно казненным прошла панихида, которую возглавили владыка Ярослав ПРИРИЗ (УГКЦ) и владыка Матфей ШЕВЧУК (УПЦ КП).

В поминальных мероприятиях приняли участие председатель Львовского областного совета Олег ПАНЬКЕВИЧ, заместитель городского председателя Львова Василий КОСИВ, представители облгосадминистрации, руководство Старосамборского района, и.о. генерального консула Польши во Львове Анджей ДРОЗД, почетный консул Канады во Львове Оксана ВИННИЦКАЯ, почетный консул Австрии во Львове Ярослав НАКОНЕЧНЫЙ, делегация из Перемышля, делегации из Харьковской и Ивано-Франковской областей и из многих районов Львовской области.

*** Салина – название урочища и соляной шахты недалеко от Добромиля. В июньские дни 1941 года эта шахта была доверху заполнена человеческими телами. Сюда свозили и казнили узников из тюрем в соседних городах. Сначала людей расстреливали, а когда не хватало патронов - людей били деревянными молотами и полуживых сбрасывали в шахту, на стометровую глубину. По разным данным, здесь погибло от 3,5 до 5 тысяч человек.

О той трагедии напоминает памятник – человек, поднимающийся из глубины соляной шахты и протягивающий руки к небу.