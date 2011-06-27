В изоляторе умер задержанный

Сегодня в харьковском изоляторе временного содержания умер следственно-арестованный 44-летний мужчина.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Отделе общественных связей Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

По их данным, неоднократно ранее судимый мужчина по подозрению в краже газового баллона в одном из частных домовладений в Харькове был доставлен в порядке статьи 115 УПК Украины в изолятор временного содержания вечером 24 июня.

26 июня в 18.15 задержанный, находясь в камере изолятора, пожаловался на плохое самочувствие. В 18.30 прибыла бригада скорой медицинской помощи, которая оказала медицинскую помощь задержанному. Однако вскоре задержанному снова стало плохо. Врачи скорой медицинской помощи, которые повторно прибыли в изолятор, установили предварительный диагноз - вегето-сосудистая дистония по гипертоническому типу, хронический алкоголизм, алкогольная нейропатия.

27 июня около 4:00 утра врачи «скорой» констатировали биологическую смерть задержанного гражданина. По результатам судебно-медицинского исследования, смерть мужчины наступила в результате постишемического инфаркта головного мозга.

По данному факту проводится служебное расследование.