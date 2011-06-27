ФГИУ повторно выставил на продажу половину завода "Автопогрузчик"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил конкурс по продаже 57,389% акций ОАО «Львовский завод «Автопогрузчик».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Согласно сообщению, начальная стоимость пакета акций составляет 8 млн. 775 тыс. грн.

Конкурс по продаже акций ОАО «Львовский завод «Автопогружчик» состоится через 75 дней со дня его объявления 22 июня 2011 г.

Как сообщал УНИАН, ранее ФГИУ не смог провести объявленные приватизационные конкурсы предприятия из-за отсутствия заявок.

Справка УНИАН. ОАО «Львовский завод «Автопогрузчик» создано в 1996 году путем реорганизации государственного предприятия «ЛАНТ», которое занималось производством подъемного и такелажного оборудования. С июня 2000 года не осуществляет производственной деятельности.

ОАО «Львовский завод «Автопогрузчик» владеет пакетами акций ЗАО «Автопогрузчик» (39,41%), ЗАО «Ремонтно-инструментальный завод» (66,64%), ДП «ТУР» ОАО «ЛЗА» (100%).

По результатам І квартала 2011 года убыток предприятия составил 259 тыс. грн., дебиторская задолженность – 2 млн. 46 тыс. грн., кредиторская задолженность – 2 млн. 736 тыс. грн.

Уставный фонд – 15 млн. 288 тыс. 650 грн.