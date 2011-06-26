Десятки тысяч людей вышли помолиться за Иоанна Павла ІІ во Львове

Зерна, которые посеял Папа Иоанн Павел ІІ во время своего визита на нашей земле, растут. Папа во время встречи с молодежью говорил о свободе. Он считал, что настоящая свобода – когда мы приближаемся к Богу. Свобода заключается в человечестве, нравственности и духовности. Мученичество – это наивысший способ служения Богу и церкви.

Такое мнение выразил Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав Шевчук, который возглавил сегодня, 26 июня праздничную Архиерейску Божественную Литургию в рамках празднования 10-й годовщины приезда Иоанна Павла ІІ в Украину. Именно здесь 2001 года состоялась встреча Папы Римского с молодежью, куда пришло около 400 тыс. Людей, - сообщили ZAXID.NETу пресс-службе Львовского городского совета.

По информации организаторов, участие сегодня в Литургии взяло свыше 35 тыс. человек.

«Сегодня мы имеем уникальную возможность вспомнить дни, когда 10 лет тому назад к нам приехал Иоанн Павел ІІ. В эти дни свыше 1,5 млн. людей пришли, чтобы получить благословение Святейшего. Иоанн Павел ІІ – это особенная фигура в нашей истории. Он – почетный гражданин нашего города. Сегодня мы все вместе, молясь, должны быть вместе, должны быть едины. Наше спасение – это молитва», - отметил мэр Андрей Садовый.

Напомним, именно в этом храме 2001 года состоялась встреча Папы Римского с молодежью, куда пришло около 400 тыс. людей.