Шахтер повесился в шахте

Сегодня в шахтоуправлении ««Луганское» государственного предприятия «Луганскуголь» обнаружен повешенным горнорабочий 1968 года рождения.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины со ссылкой на главного технического инспектора труда Укруглепрофсоюза при Луганском теркоме Николая БРУЧКО.

По его словам, сегодня в 10.00 в шестом восточном конвейерном бремсберге пласта H6 шахтера обнаружили повешенным. «Горняку сразу же освободили шею, у него прощупывался слабый пульс. Затем шахтера оперативно подняли на поверхность», - рассказал Н. БРУЧКО. Он добавил, что прибывшая реанимационно-противошоковая группа врачей пыталась спасти жизнь человеку, но все усилия врачей оказались тщетны, и уже в 11.50. они констатировали смерть горнорабочего.

На предприятии была создана комиссия специального расследования, которая в настоящее время совместно с органами Профсоюза выясняет детали и причины трагедии, заключено в сообщении.