Горсовет Севастополя рассмотрит "католический" и "русский" вопросы

Глава Севастопольской городской государственной администрации Владимир ЯЦУБА опроверг появившиеся накануне сообщения СМИ об отзыве Севастопольской ГГА с повестки дня предстоящей сессии горсовета вопроса изменений в региональную программу русского языка и культуры.

Об это сообщили корреспонденту УНИАН в отделе по делам прессы и информации городской госадминистрации.

Комментируя публикации о том, что «из повестки дня сессии горсовета Севастополя исчезли «католический» (имеется в виду не решаемый многие годы вопрос передачи из коммунальной собственности в собственность римо-католической общине здания кинотеатра «Дружба», в котором до войны располагался католический храм) и «русский» вопросы» (речь о региональной программе развития русского языка и русской культуры в Севастополе на 2007-2011 годы, принятой решением горсовета от 13.03.07 №1621), В.ЯЦУБА напомнил, что еще до утверждения повестки дня сессии горсовета администрация высказала предложение оставить вопрос о внесении изменений в региональную программу русского языка и русской культуры.

«Информация о том, что госадминистрация отозвала вопрос о внесении изменений в региональную программу русского языка и русской культуры – недостоверна. Еще в понедельник, на аппаратном совещании вместе с руководством городского совета мы решили, что будем поддерживать вопрос о внесении изменений в региональную программу русского языка, и сегодня, на встрече с депутатами горсовета, я еще раз настоятельно попросил вынести его на рассмотрение сессии», - подчеркнул руководитель города.

Глава горадминистрации заверил, что на ближайшей сессии тот самый «русский вопрос», касающийся региональной программы русского языка и культуры будет рассмотрен.

Как сообщалось, в бюджете Севастополя ежегодно на региональную программу русского языка и культуры предусматривается выделение около 1 млн. грн.